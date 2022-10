Tsjechische grandslamwinnares Krejcikova snoept Estse Kontaveit titel voor eigen volk af in Tallinn

Het zevende reekshoofd Barbora Krejcikova (WTA 27) heeft thuisspeelster en topreekshoofd Anett Kontaveit (WTA 4) in de finale van het WTA-toernooi in de Estse hoofdstad Tallinn (hard/251.750 dollar) een titel voor eigen volk ontnomen. Krejcikova haalde het zondagnamiddag in het hol van de leeuw vlot met 6-2 en 6-3.

Het is voor de 26-jarige Krejcikova de vierde WTA-trofee die ze in de prijzenkast mag plaatsen. Eerder triomfeerde ze, telkens in 2021, in het Franse Straatsburg, op het grandslamtoernooi van Roland Garros en in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Kontaveit is de nummer vier op de wereldranglijst. — © ISOPIX

Bij leeftijdsgenote Kontaveit stokt de teller voorlopig op zes stuks op het WTA-circuit. In het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch (2017), het Roemeense Cluj-Napoca, het Russische Moskou, het Tsjechische Ostrava en het Amerikaanse Cleveland (telkens 2021) en dit jaar in het Russische Sint-Petersburg kaapte ze telkens de eindzege weg.