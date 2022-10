“Koning Charles komt op vraag van premier Liz Truss dan toch niet naar klimaattop”

Koning Charles en premier Lizz Truss voor een audiëntie in Buckingham Palace. — © AFP

De Britse koning Charles zal dan toch niet deelnemen aan een internationale klimaattop in Egypte. Op vraag van premier Liz Truss, schrijven Britse media. Al wordt in alle toonaarden ontkend dat er sprake is van spanning tussen de koning en de premier, zoals sommige kranten wel schreven.