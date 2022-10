Voormalig kasteel van Michel Preud’homme staat te koop: “Het is instapklaar, de koper kan er meteen intrekken”

Sint-Katelijne-Waver

Wie altijd al eens een kasteel op de kop wilde tikken, kan daarvoor misschien wel terecht in Sint-Katelijne-Waver. Het kasteel Lombaardstein in de Lombaardstraat staat namelijk te koop. Het kasteel is omringd door een slotgracht en beschikt onder meer over vier slaapkamers en evenveel badkamers. In de jaren negentig was het even het optrekje van doelman Michel Preud’homme.