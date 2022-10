Vlaams huurdersplatform: “Ingreep op huurindex komt maar deels tegemoet aan ongerustheid”

De onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn, stemt het Vlaams Huurdersplatform maar deels tevreden. “We merken een ongeziene ongerustheid bij huurders, zowel over de huurindexeringsbrief als over de oplopende energiekosten. Ze kunnen immers niet structureel ingrijpen op hun woningen. De maatregel komt maar deels tegemoet aan die ongerustheid”, zegt Joy Verstichele, woordvoerder van het Vlaams Huurdersplatform, zondag.

Het Vlaams Parlement heeft zaterdag het licht op groen gezet voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn. Een spoeddecreet vanuit meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD is daarover goedgekeurd. De ingreep is op 1 oktober van kracht gegaan om te vermijden dat verhuurders nog snel hun huurprijs indexeren. Concreet mogen de prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor labels A, B en C geldt geen beperking.

“Het is een goede zaak dat over een ingreep op de indexering van de huurprijzen is nagedacht, maar de maatregel mocht verdergaan voor ons”, legt Verstichele uit. “We hadden gehoopt op een bevriezing van de huurprijzen voor alle huurders, ook voor degenen die in woningen met EPC-labels A, B of C wonen. Door de koppeling aan het energieprestatiecertificaat wordt de uitwerking van de maatregel bovendien complexer.” Geen indexering van de prijzen van alle huurwoningen zou niet alleen eenvoudiger, maar ook eenduidiger om te communiceren zijn, klinkt het. “Ook huurders in beter geïsoleerde woningen kunnen betalingsproblemen hebben”, stipt Verstichele aan.

Tot slot meent het Vlaams Huurdersplatform dat huurders al sinds januari en februari huurindexeringsbrieven ontvangen. “Er moet ook een oplossing gevonden worden voor huurders bij wie de indexering al doorgevoerd is”, aldus nog Verstichele.