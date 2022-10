Dat belooft: start Grote Prijs van Singapore meer dan een uur uitgesteld door extreem regenweer

Om 13.30 uur Belgische tijd - het moment waarop alle wagens al uit hun garages hadden moeten zijn - was het nog steeds aan het stortregenen in Singapore, maar intussen is die regenval gestopt. Iets voor 14 uur Belgische tijd gaven de stewards vervolgens een geruststellende update: om 15.05 uur begint de formatieronde. Een dik uur vertraging, met andere woorden. Om 14.25 uur ging de pitlane open, waarna de rijders even de baan konden verkennen. Op verschillende plekken lag het er toen nog behoorlijk nat bij, al was het op andere plaatsen al vrij droog. (Lees verder onder de foto)

Marshals proberen de grootste plassen op het Marina Bay Street Circuit weg te vegen. — © AP

De Grote Prijs van Singapore vertrok in 2017 ook al eens in natte omstandigheden. Toen was er nog voor de eerste bocht een stevig incident waarbij Max Verstappen en toenmalige Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen uit de race crashten. De regenval toen was echter beduidend minder erg dan die van vandaag.

Vooralsnog ziet het er niet meteen naar uit dat we een scenario krijgen zoals bij de Grote Prijs van België vorig jaar. Door zware regenval werkten de rijders toen slechts een paar rondjes achter de safety car af. De race in Spa-Francorchamps werd officieel na één “rondje” afgevlagd, waarmee het meteen ook de kortste Grote Prijs aller tijden werd.

Beelden van de zware regen in Singapore:

