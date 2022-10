Brecht Capon betreurt nederlaag: “Geen zalig gevoel, wel een zure smaak”

Verdienstelijk KV Oostende oogst niets tegen Genk. Ondanks het uitgesproken overwicht in balbezit van Genk (68,7 %) voelde de kopbaltreffer van Munoz in de slotfase als een onrechtvaardigheid bij Oostende aan. Op een diefje snoepten de Limburgers een verdiend punt van de thuisploeg af. Maar er is ook positief nieuws: Brecht Capon is terug.

Na een knappe zomerse voorbereiding was Capon op weg naar een basisplaats. “Ik was fysiek top.” Een late kuitblessure hield hem in de tribune. Daarna sukkelde hij ook met zijn andere kuit. Op de tiende speeldag bekwam de Oostendenaar eindelijk zijn eerste basisplaats. Met een pre-assist was Capon vanop de eigen helft trouwens betrokken bij KVO’s goal. “Volgens plan stonden onze spitsen Ambrose en Hornby vaak één op één en wogen ze zo op de Limburgse verdediging. Ze werkten het plan goed uit”, reageert Capon op de lekkere voltooiing van de actie in de derde minuut.

“Na een break was het hét moment om iets te doen tegen Genk, bij wie verschillende internationals pas laat teruggekeerd waren. Dat zag je bij Seraing tegen Standard ook. Na onze vroege openingsgoal stopte Hubert een strafschop van Trésor. Dat gaf ons ook een boost”, vertelt Brecht Capon die halverwege de eerste helft toch de gelijkmaker zag binnenwaaien. “We gaven dat doelpunt weg want we liepen uit positie. Dat was niet nodig.”

Belediging

“Een puntje zat zeker erin, wellicht zelfs meer. De organisatie stond goed. In de eerste helft waren we heel goed, in de tweede helft deden we te weinig met de ruimte. We gaven niet veel grote kansen weg maar we moesten voor meer dreiging zorgen. Met de snelheid van de invallers Berte en Atanga deden we iets te weinig. Dan is het extra pijnlijk om op een stilstaande fase dat tweede doelpunt te slikken en zo ten onder te gaan. Geen zalig gevoel, maar een zure smaak”, blikt Brecht Capon op de nederlaag terug. Hij was bovendien ontevreden over de beoordeling van de fase voor de beslissende hoekschop. “Er was een duwtje van een aanvaller op Tanghe. Soms vlaggen of fluiten ze daarvoor, ditmaal niet”, meent Capon die dat bij de lijnrechter aankaartte. “Voor elk seizoen vragen de referees respect. Van mij krijgen ze dat respect al vijftien jaar. Maar dan vraag ik op een normale manier uitleg en krijg ik recht in mijn gezicht ‘Houd uw bakkes’ als reactie van een lijnrechter! Dat ligt me zwaar op de maag, dat gaat te ver”, zucht de verdediger die zich echt beledigd voelt.

Volgend weekeinde reist KV Oostende naar Seraing. “Dat wordt nog meer een belangrijke match, zeker omdat Seraing vrijdag gewonnen heeft”, beseft Capon.