Andy Peelman (39) en zijn vrouw Tine openen winkel met tweedehandskleding: “We hebben stukken voor ieders portemonnee”

Andy en zijn vrouw Tine openden zaterdag hun nieuwe winkel in de Gentsestraat. — © Chris Bosseloo

Andy Peelman, ex-politieagent en vooral bekend van zijn televisiewerk bij ‘De buurtpolitie’ en ‘Lego masters’, opende zaterdag, op zijn verjaardag, een winkel in tweedehands merkkledij voor dames in de Gentsestraat in Aalst. “

De nieuwe zaak van Andy en zijn vrouw Tine (38) is geen doorsnee tweedehandswinkel. Loreline & Felinebieden biedt vooral tweedehandskledij van luxemerken als Gucci, Chanel en Dior aan voor vrouwen. De kledij blijft gedurende drie maanden in de winkel, wat niet verkocht is na die periode keert terug naar de eigenaar. Bij Loreline & Feline kan je ook terecht voor kledij van Kristina Knitwear, het merk van gebreide mode van Karen Damen en haar zus.

“Een vriend van mij uit Schilde heeft hetzelfde concept en ik heb het overgenomen met de bedoeling dat binnen een tweetal jaar, wanneer de kinderen naar school zullen gaan, dat Tine en medewerkster Yana de zaak samen kunnen verderzetten”, zegt Andy, die zaterdag ook zijn 39ste verjaardag vierde. “We openen de winkel nu omdat we van mening zijn dat het nu het beste moment is gezien de economische toestand en ik nu nog gebruik kan maken van mijn bekende kop.”

“Het concept is vooral uniek omdat wij tweedehands luxekledij, accessoires en schoenen voor vrouwen aanbieden aan een betaalbare prijs, zo kan iedereen genieten van de ‘feline fashion’”, zegt Tine. “De prijzen variëren van 50 euro tot 5.000 euro en ook al klinkt het clichématig, er zijn bij ons unieke stukken te koop voor ieders portemonnee.”

Voorlopig gaat Andy samen met halftijds medewerkster Yana de winkel runnen omdat Tine het nog te druk heeft met de jonge kinderen van het koppel, Loreline en Feline, aan wie de naam van de winkel ook is opgedragen.

Loreline & Feline is gelegen in de Gentsestraat in Aalst.