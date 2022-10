Na het brons op het WK nu brons op de klassieker in Londen: het knappe marathonjaar van Bashir Abdi

Hij imponeerde met brons op het WK afgelopen zomer – het was de bevestiging van zijn olympische medaille in Tokio. In Londen, een van de meest prestigieuze marathons ter wereld, snelde Bashir Abdi naar brons (2u05.19).

Was Bashir Abdi een ziener toen hij beging dit jaar zijn doelen uit de doeken deed? Dat hij graag nog eens de najaarsmarathon van Londen zou doen, “met zijn unieke sfeer, met de koningin die soms het startschot geeft. Al weet ik niet of haar gezondheid het nog toelaat.”

De marathon van Londen was het eerste nationale Britse event sinds de Queen stierf onlangs. Voor de start van de marathon, traditioneel in het park van Greenwich, blies een orkest ‘God save the Queen’, en werd haar portret getoond. Elk van de 42.000 deelnemers passeerde langs Buckingham Palace vooraleer de finishlijn te overschrijden aan de The Mall.

Abdi moest het doen zonder zijn buddy en trainingsmaat Mo Farah, viervoudig olympisch pistekampioen, die in extremis afzegde wegens een heupblessure. Farah en Abdi trainen beiden bij Gary Lough, de man van gewezen wereldrecordhoudster Paula Radcliffe.

Het zevenkoppige groepje der topfavorieten bleef eendrachtig bij elkaar en kwam halverwege door na 1u02.14. Aan kilometer 30 zat het werk van de tempomakers erop, en begon het tactische steekspel echt. Onder een tempoversnelling van Abdi moest Kenenisa Bekele – nog altijd de op één na snelste marathonloper aller tijden (2u01.41, gelopen in Berlijn 2019 - er onherroepelijk af. Op een dikke drie kilometer voor de finish kon niemand Amos Kipruto, die eerder al had geprobeerd, bijbenen. Hij soleerde naar winst in 2u04.39, Leul Gebresilase pakte zilver (2u05.12), Abdi eindigde als derde in 2u05.19.

Dat blijft een topprestatie, want vier man had al eens sneller gelopen dan Abdi ooit deed. Bovendien is Londen een van de kroonjuwelen van de marathon, want een van de zes majors (Tokio, Berlijn, Londen, Boston, Chicago, New York).

Abdi’s persoonlijk record bedraagt 2u03.36. Die chrono, gelopen in het najaar van 2021 toen hij Rotterdam won, is nog altijd een Europees record. Daarmee is hij veertiende van de wereld aller tijden.

Dit is zijn marathonjaar, in drie delen. Deel één: de grote test. Na twee serieuze blessures en een serieuze trainingsachterstand snelde hij een geruststellende vierde plaats op de voorjaarsmarathon van Rotterdam, in 2u05.23, nog altijd een topchrono. Deel twee: zijn hoofddoel. Op het WK in Eugene pakte hij brons (2u06.48), de eerste Belgische marathonmedaille ooit sinds de wereldkampioenschappen in het leven werden geroepen. Ook al was hij toen aanvankelijk licht ontgoocheld – hij had de benen om mee te gaan met de latere winnaar maar durfde niet, omdat hij enkele drinkbussen had gemist en vreesde dat te moeten bekopen het einde – dan overheerste later de trots. Hij bevestigde zijn olympisch brons van Tokio 2021. Deel drie: deze najaarsmarathon in Londen.

De snelste marathonman van dit jaar blijft nog altijd Eliud Kipchoge, die vorig weekend in Berlijn zijn wereldrecord verbeterde (2u01.09), was wel in Londen maar enkel om de prijzen uit te reiken van de ‘mini-marathon’.

Bij de dames gaf wereldrecordhoudster en tweevoudig winnares Brigid Kosgei enkele dagen voor de start forfait. De Ethiopische Yalemzerf Yehualaw won, in 2u17.26.