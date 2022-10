In het noorden van Israël is een lokale afdeling van terreurbeweging Islamitische Staat opgerold. Dat heeft de binnenlandse veiligheidsdienst van het land zondag gezegd.

In Nazareth werden enkele weken terug zes mensen opgepakt omdat ze aanslagen zouden hebben willen plegen in naam van IS. De zes zijn zondag in beschuldiging gesteld voor terroristische activiteiten.