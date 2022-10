Max Verstappen heeft al bijzonder Formule 1-record beet en kan dat vandaag nóg scherper stellen, ook andere records voor het grijpen

Max Verstappen zal zondag na een blunder van zijn Red Bull-team pas als achtste vertrekken in de Grote Prijs van Singapore. Dat maakt zijn taak om vandaag al wereldkampioen te worden een stuk moeilijker, want daarvoor moet Verstappen in Singapore hoe dan ook winnen. En toch mag de Nederlander op hoop leven, want hij zette dit seizoen al een uniek record neer: nooit eerder won een rijder in hetzelfde seizoen al van zoveel verschillende startposities als Verstappen in 2022.

Max Verstappen heeft 11 van de 16 reeds gereden Grote Prijzen dit jaar gewonnen. Driemaal won de Nederlander vanaf de pole position, tweemaal vanaf de tweede startplek, tweemaal vanaf de derde startplek en één keertje vanaf de vierde startplek. Maar daar kwamen in de voorbije races ook zeges bij vanuit de buik van het veld: in Hongarije won Verstappen nadat hij pas als tiende vertrok, in België deed hij het nog beter door te winnen nadat hij als veertiende startte, en bij de vorige race in Italië pakte hij de zege vanaf startplaats zeven.

Wie tijdens die opsomming de tel heeft bijgehouden, weet dat Verstappen dit seizoen dus al vanaf zeven verschillende startposities een race heeft gewonnen. Een bijzondere prestatie, want in 72 jaar Formule 1 deed niemand hem dat ooit voor. Het record stond voor dit jaar op naam van Kimi Räikkönen, die in het seizoen 2005 races won vanaf 5 verschillende startposities. In Japan van dat jaar won de illustere Fin zelfs vanaf startplaats zeventien. Extra indrukwekkend wanneer je bedenkt dat het DRS-systeem (dat rijders helpt met inhalen, red.) toen nog niet bestond.

Straks als achtste vertrekken

Verstappen kan zondagnamiddag merkwaardig genoeg dat record nóg wat scherper stellen als hij de Grote Prijs van Singapore wint. Tenzij er nog een grote wijziging komt in de startopstelling, zal de Nederlander immers als achtste aan de nachtrace beginnen. Een positie vanaf waar hij dit seizoen nog niet won. (Lees verder onder de foto)

Max Verstappen kan in Singapore weer een stapje dichterbij het record van Fernando Alonso komen: de Spanjaard won in zijn carrière races vanaf negen verschillende startplekken. — © ISOPIX

Als de regerende wereldkampioen zondag wint, is hij ook een stapje dichterbij het record aller tijden van meeste gewonnen races vanaf verschillende startposities. Dat staat momenteel op naam van Fernando Alonso, die in zijn F1-carrière races won vanaf negen verschillende startplekken. Verstappen staat in die rangschikking ook op zeven stuks, want voor dit jaar won hij nog nooit een Grote Prijs waarin hij buiten de top vier vertrok.

Leuk detail: als Verstappen zondag wint, zal het zijn 32ste F1-zege zijn. Exact evenveel als Alonso, die in Singapore overigens ook gevierd wordt: hij zal straks als allereerste rijder ooit zijn 350ste Formule 1-race zal starten. Verstappen moet de race trouwens winnen als hij vandaag al wereldkampioen wil worden, maar dan moeten zijn overgebleven concurrenten Charles Leclerc en Sergio Pérez ook een offday kennen. De permutaties vindt u hieronder. (Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog meer records?

Er zijn nog meer records die Verstappen dit jaar kan doen sneuvelen als hij zijn uitstekende vorm van de voorbije races aanhoudt. Hij lijkt alvast een heel goede kans te maken om het record van meeste zeges in één seizoen te pakken. Dat staat momenteel op 13 en wordt gedeeld door Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). Verstappen moet dus nog drie van de resterende zes races winnen om beter te doen dan de twee Duitsers. Kleine kanttekening: Schumacher en Vettel hadden respectievelijk 18 en 19 races nodig om dat te doen, terwijl Verstappen dit jaar 22 races krijgt.

Verstappen kan de komende weken nog meer records van Vettel afnemen. Te beginnen met één van de meest onaantastbaar gewaande records van allemaal: toen Vettel in 2013 naar zijn vierde wereldtitel reed, won hij maar liefst negen races op rij. Als Verstappen zondag in Singapore wint, zal het al zijn zesde zege op rij zijn.

Verstappen kan dit seizoen nog twee records van Sebastian Vettel breken: dat van meeste zeges in één seizoen en meeste opeenvolgende zeges. — © ISOPIX

De Nederlander kan verder ook nog zorgen voor het grootste verschil ooit tussen wereldkampioen en vicewereldkampioen. Ook dat staat op naam van Vettel, die in 2013 het WK won met 155 punten voorsprong op Fernando Alonso - het equivalent van meer dan zes overwinningen! Verstappen heeft momenteel 116 punten marge op eerste achtervolger Charles Leclerc en heeft dus nog zes races om die kloof verder uit te bouwen. Ook Lewis Hamiltons record van meeste punten in één seizoen (413 punten in 2019, Verstappen heeft er nu 335) is te pakken.

Tot slot kan Verstappen ook zijn eigen record van meeste podiums in één seizoen (18 vorig jaar) en het record van meeste snelste rondes in één seizoen (10 stuks door Michael Schumacher in 2004 en Kimi Räikkönen in 2008) dit jaar nog verbeteren. Om daarin te slagen, moet hij in élk van de resterende zes races op het podium eindigen en de snelste ronde rijden.