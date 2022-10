Belgen pakken ook de scalp van Singapore op WK tafeltennis voor teams

Een dag na de stuntzege tegen Taiwan (3-1) hebben de Belgische tafeltennissers op het WK voor teams in het Chinese Chengdu ook de overwinning gepakt in het tweede groepsduel tegen Singapore. Het werd 3-0.

Martin Allegro (ITTF 96) gaf in de eerste match de goede aanzet met een overwinning tegen Yew En Koen Pang (ITF 116). Het werd 3-1 (11-13, 11-5, 11-9 en 13-11).

Vervolgens versloeg Cédric Nuytinck (ITTF 104) Zhe Yu Clarence Chew (ITTF 149) met dezelfde score (11-3, 11-9, 6-11 en 11-6). Het derde en beslissende duel was een kolfje naar de hand van Adrien Rassenfosse (ITTF 171). Hij klopte Izaac Quek (ITTF 199) eveneens met 3-1 (11-3, 6-11, 11-7 en 11-3).

Kroatië wacht

België treft in haar laatste groepsduel Kroatië, maandag om 4 uur Belgische tijd. De Kroaten klopten Singapore zaterdag met 3-2. Zondag nemen ze het nog op tegen Taiwan. De top twee van elke groep en de twee beste derdes plaatsen zich voor de achtste finales.

Op het vorige WK, in 2018 in het Zweedse Halmstad, ging België er in de eerste ronde uit. Het Belgische team werd vicewereldkampioen in 2001, in het Japanse Osaka.