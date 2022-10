Jorne Spileers (17) debuteert bij Club Brugge, en dat is opvallend na moeilijk seizoen: “Ook tegen Atlético? Dat zien we nog wel”

Van de U18 naar de hoofdmacht: het is razend snel gegaan voor Jorne Spileers (17). Een sterke voorbereiding en zes matchen bij NXT bleken genoeg om Hoefkens te overtuigen. “Vorig seizeon was het ik het nochtans een beetje kwijt”, vertelt de debutant.

Geen Boyata, Sylla, Mata of Meijer: het was zaterdagavond een beetje improviseren voor Carl Hoefkens. Hij toverde dan maar Jorne Spileers uit zijn hoed, een 17-jarige verdediger met amper ervaring bij Club NXT. Vorig seizoen de kwam de man uit Ronse nog uit voor de U18, tegen KV Mechelen speelde hij tegen zijn voet naast Mechele in het hartje van de verdedeiging. En dat deed hij feilloos. “Donderdag had ik al een vermoeden: ik moest niet mee met NXT naar Virton. En vrijdag vroeg de coach of ik het zag zitten. Natuurlijk, zei ik (grijnst).”

Stress leek hem vreemd. “Natuurlijk waren er wat zenuwen wanneer je met zo’n ploeg moet spelen. Die mannen spelen elk jaar kampioen in België en tonen zich in de Champions League. Maar na enkele baltoetsen verdween die nervositeit meteen. De trainer vroeg mij om het simpel te houden en geen gekke dingen te doen achterin.” Spileers vertelt dat hij vorig seizeon nochtans een moeilijk jaar kende. “Ik zat op de bank bij NXT en was het een beetje kwijt”, legt hij uit. “Bij U18 liep het wel degelijk. Dit seizoen mocht ik mee op stage, speelde ik in 1B en de Youth League. En nu dit. Het kan eigenlijk niet beter.”

Nuchter en sec: Spileers lijkt geen debutant die nu zotte dingen denkt. “Of ik tegen Atlético ook speel? Dat weet ik niet, maar we zien dat dan wel”, zegt hij. “Als dat niet zo is, kan ik aan de bak in de Youth League: dat is gewoon even belangrijk. We blijven het stap per stap doen.”