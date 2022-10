Dubbelteam Gille en Vliegen plaatsen zich voor hoofdtabel in Tokio

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich zondag geplaatst voor de hoofdtabel in het dubbelspel op het ATP 500-toernooi in Tokio (hardcourt/1.953.285 dollar). De Limburgers versloegen in hun tweede (en laatste) kwalificatieronde in de Japanse hoofdstad de Amerikaan Max Schnur en de Australiër John Patrick Smith na één uur en 23 minuten tennis in een supertiebreak (6-4, 2-6 en 10/5).

Gille en Vliegen waren het eerste reekshoofd in de kwalificaties, Schnur en Smith het tweede reekshoofd. Ze maakten hun status dus waar en bereiken de hoofdtabel door de Amerikaan en de Australiër te verslaan in de supertiebreak.

In de eerste ronde op de hoofdtabel ontmoeten onze landgenoten de Japanners Toshihide Matsui en Kaito Uesugi. Die kregen een uitnodiging van de organisatie. Gille en Vliegen zijn de enige Belgen die in actie komen in Tokio.

Donderdag verloren Gille en Vliegen in de kwartfinales van het ATP 250-toernooi in Seoel nog nipt van de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Amerikaan Nathaniel Lammons, samen het eerste reekshoofd. Ze maakten in de eerste ronde in Zuid-Korea een einde aan een reeks van zeven nederlagen op een rij.