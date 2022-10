RC Peer B 2 - Peer SV 2 Vierde provinciale C

Geen winnaar in de eerste Peerse derby sinds de fusie van Linde Peer en Wauberg. Toch maakten RC Peer B en Peer SV er een aangenaam kijkstuk van. De bezoekers bogen na rust een 1-0-achterstand om in een 1-2-voorsprong, maar het slotoffensief van Racing B leverde via Ben Schildermans (en deviatie Oyen) de verdiende gelijkmaker op.