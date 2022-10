Nog vol ambitie: wereldkampioen Remco Evenepoel begint huldigingsdag met trainingsrit in de vroege uurtjes

Zondag 2 oktober staan Dilbeek en Brussel helemaal in het teken van Remco Evenepoel. De wereldkampioen wielrennen in Wollongong wordt er op alle mogelijke manieren gehuldigd voor zijn prestaties op het WK en in de Vuelta. Maar de renner uit Schepdaal wil geen dag laten passeren zonder wat stevige trainingsarbeid.