Nishioka verslaat reekshoofd Shapovalov en verovert in Seoul zijn tweede ATP-titel

Yoshihito Nishioka (ATP 56) heeft zondag de eindzege gepakt op het ATP 250-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hardcourt/1.117.930 dollar). De 26-jarige Japanner versloeg in de finale de Canadees Denis Shapovalov (ATP 24), het vierde reekshoofd, na één uur en 56 minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/5)).

Nishioka had op weg naar de finale ook al het Noorse topreekshoofd Casper Ruud (ATP 2) uitgeschakeld. Voor de Japanner is het zijn tweede ATP-titel, na die in het Chinese Shenzhen in 2018. De voorbije jaren verloor hij finales in Delray Beach (2020) en Washington (2022).

De 23-jarige Shapovalov blijft steken op één titel, in 2019 in Stockholm. Hij verloor nadien nog finales in Parijs (2019), Genève (2021) en opnieuw Stockholm (2021).

