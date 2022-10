Lewis Hamilton mag in Singapore starten met neuspiercing ... maar zijn team krijgt er wel een boete van 25.000 euro voor

Mercedes had aan de Internationale Automobielfederatie (FIA) aangegeven dat Hamilton al zijn sieraden en piercings had verwijderd. Dat blijkt niet te kloppen. Het team krijgt in ruil een boete van liefst 25.000 euro onder de neus geschoven.

De bolide van de Brit in Singapore. — © EPA-EFE

De zevenvoudig wereldkampioen, die zondag vanop derde positie start in de Grote Prijs, vertelde de pers in Singapore zaterdag dat hij zijn neuspiercing droeg op advies van de dokter. De vorige keer dat hij de piercing liet verwijderen, liep hij immers een infectie op.

Niet onveilig

Hamilton vond het vervelend dat er voor een belangrijke race opnieuw over zijn sieraden moest gesproken worden. “Er was al ophef in het begin van het jaar om de regel. De FIA heeft me voor verschillende races een vrijstelling gegeven, zodat ik een oplossing kon vinden. Ik heb dan geprobeerd ze te verwijderen, maar ik kreeg vervolgens een zweer op mijn neus. Ik heb de piercing twee weken geleden dan terug geplaatst en de zweer verdween opnieuw. De dokter heeft me vervolgens geadviseerd ze niet meer te verwijderen. Het is jammer dat we hier over moeten praten. De commissarissen zijn er om over onze veiligheid te waken, maar dit is geen veiligheidsprobleem.”