Dodental na overstromingen in Venezuela stijgt naar dertien

In de westelijke staat Táchira hebben de autoriteiten vrijdag het negende lichaam van een groep van tien personen gevonden die vorige week door een overstroming in een ravijn werden gesleurd. Dat bevestigde gouverneur Freddy Bernal.

In de aangrenzende staat Mérida vonden de hulpdiensten het lichaam van een kind dat al twee weken vermist was, zei gouverneur Jehyson Guzman. Een man die het kind vergezelde, is nog altijd niet gevonden.

Voorts bevestigde gouverneur Adolfo Pereira van de staat Lara, meer naar het noorden, nog een sterfgeval. Een man werd er getroffen door een bliksem terwijl hij aan het telefoneren was.