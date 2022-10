Het ging om een tractor die een aanhangwagen met daarop pelgrims trok in Kanpur, een stad in de deelstaat Uttar Pradesh. De aanhangwagen kantelde om en stortte in een vijver. Er vielen 27 doden, schrijft The Times of India. Daarnaast raakten ook 22 mensen gewond.

De pelgrims waren op de terugweg van een bezoek aan een hindoetempel.