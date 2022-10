Drama bij voetbalwedstrijd in Indonesië: 129 doden nadat supporters het veld bestormen

De rellen gebeurden in het Kanjuruhan-stadion in de stad Malang, in de provincie Oost-Java. Thuisploeg Arema Malang verloor met 2-3 de derby tegen Persebaya Surabaya, waarna fans het veld op stormden. De politie vuurde traangas af in een poging om de relschoppers uiteen te drijven.

De meeste slachtoffers vielen door zuurstoftekort in de menigte op het veld, zei de lokale politiechef Nico Afinta. Die maakte eerst gewag van 127 doden, onder wie twee politieagenten.

Later stelde een verantwoordelijke van de hulpdiensten, Widjanto Widjoyo, de balans bij naar 129 doden, op basis van gegevens verzameld bij ziekenhuizen. “Wij richten een callcenter op om families die op zoek zijn naar hun geliefden, informatie te verschaffen”, zei hij.

In de komende week zijn alle wedstrijden in de Indonesische voetbalcompetitie opgeschort. De Indonesische voetbalbond start een onderzoek naar het incident.

