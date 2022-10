Mayar Sherif wordt eerste Egyptische winnares ooit van WTA-toernooi

Mayar Sherif (WTA-74) heeft zaterdag als eerste Egyptische een WTA-toernooi gewonnen. In het Italiaanse Parma (251.750 dollar) versloeg ze het Griekse eerste reekshoofd Maria Sakkari (WTA-7) in 1 uur 36 minuten met 7-5 en 6-3.

Sherif speelde een keer eerder een finale, juli vorig jaar in Cluj-Napoca. Daar verloor ze van de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA-47).

“Dit betekent heel veel voor mijn land”, reageerde Sakkari op de website van de WTA. “Dit is belangrijk voor de mensen thuis, voor mijn familie. Al het harde werk heeft nu geloond. Ik ben in de wolken. Het was een zware en lange dag, ik heb lang op de baan gestaan en ben diep moeten gaan, maar het was het waard.”

De finale werd op dezelfde dag als de halve finales gespeeld. Het regenweer van vrijdag had de programmatie van het graveltoernooi in de war geschopt. In haar halve finale had Sherif 2 uur en 52 minuten nodig voor een 6-4, 3-6, 6-4 zege tegen de Roemeense Ana Bogdan (WTA-53). Sakkara, die in de kwartfinales Maryna Zanevska (WTA-97) uitschakelde, was sneller klaar met de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-78): 7-5 en 6-2 in exact anderhalf uur.