Aalsmeer alleen aan de leiding in BENE-League handbal

De Limburgse thuisploeg deed het in de eerste helft aanvallend verre van onaardig, maar kreeg het achterin op geen enkel moment op orde. Aalsmeer was net iets feller in de duels, scoorde vanop elke positie en mocht met een 15-21 voorsprong gaan rusten. Hubo kwam beter uit de kleedkamers maar echt milderen lukte in het eerste kwartier niet. In de slotfase drong Hubo wel aan, maar dichter dan twee doelpunten verschil kwam het niet.

Lions, dat Eupen versloeg, wordt de eerste achtervolger omdat Pelt voor eigen publiek tegen Hurry Up niet verder geraakte dan een 29-29-gelijkspel. Pelt krijgt bovendien op de derde plaats het gezelschap van Bocholt, dat aan hekkensluiter Tachos een meer dan taaie klant had (30-34).

Belgisch kampioen Wezet boekte tegen Bevo de tweede zege op rij en eist zijn plaats in de middenmoot op. Dat kan niet gezegd worden van Atomix, dat in Volendam een zware 43-21 nederlaag slikte.