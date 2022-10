Maaseik-speler Martin Perin met succes gereanimeerd na hartfalen tijdens wedstrijd

Het was zaterdagavond even schrikken tijdens de oefenwedstrijd tussen Lindemans Aalst en Greenyard Maaseik. De 19-jarige Martin Perin stuikte in tweede set in elkaar, maar is intussen al aan de beterhand. Dat bevestigde de club in een bericht op de website.

Maaseik was naar Aalst afgezakt om er een galamatch af te werken, maar die kende een abrupt einde. Bij het begin van de tweede set zakte libero Martin Perin zonder aanwijsbare reden plots in elkaar.

“Onze libero werd ter plekke gereanimeerd”, bevestigt Maaseik in een bericht op de clubwebsite. “Toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht was zijn toestand al gestabiliseerd. Kort na zijn aankomst in het ziekenhuis stelde hij ons al gerust met volgend bericht. ‘I am in good hands. I am feeling better! I hope to be back with you soon my friends. I love you guys.’

“De moeder van Martin, die op de wedstrijd aanwezig was, en heel onze club willen hierbij hun dank uitspreken aan de Aalsterse vrijwilligers en de spoedarts voor hun snelle en efficiënte optreden. En wij wensen Martin natuurlijk een spoedig en volledig herstel.”

Verdere onderzoeken zullen moeten uitwijzen wat Martin precies overkomen is.