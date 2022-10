Geslaagde repetitie: Club Brugge klopt KV Mechelen makkelijk en is klaar voor Champions League-duel met Atlético Madrid

Twee verrassingen voor de aftrap op Jan Breydel: de 17-jarige Jorne Spileers debuteerde centraal achterin bij Club Brugge, waar de Skov Olsen in extremis langs de kant bleef. De Deen warmde nog op maar voelde zich blijkbaar wat ziekjes. Nusa verving hem op de flank. De slangenbewegingen van de jonge Noor waren nodig, want KV Mechelen zakte diep en bleek moeilijk te ontwrichten. En het startte zelf snedig. Na amper drie minuten dook Storm al voor het doel van Mignolet op, maar de topfavoriet voor de Gouden Schoen pareerde. Een valse start voor blauw-zwart.

Na die openingsfase moest KV Mechelen vooral ondergaan, maar zonder echt grote kansen weg te geven. Op rechts werd vaak goed gecombineerd door Sowah en Nusa, al bleef de ruimte beperkt. Onyedika probeerde het eens vanuit stilstand aan de rand van de zestien, ook Jutgla ondernam twee (matige) pogingen. Om op het halfuur toch de score te openen. Vanaken tikte goed door tot Sowah, die slim Jutgla kon aanspelen rond de kleine rechthoek. De Catalaan twijfelde niet en versloeg Coucke in de korte hoek: 1-0 na een dik halfuur. Dat was verdiend, al was het nu ook niet dat Club echt overtuigde. Onyedika probeerde voor de rust nog een penalty te versieren na een lichte duw in zijn rug - veel te opzichtig, weliswaar.

Lang krijgt kwartier

Mechelen moest aan de bak na de rust, al leek het wel alsof Malinwa al wist dat het later zonder punten terug op de bus zou stappen. De beleving was weg. En helemaal toen Sobol een vrije trap vanop rechts heerlijk in doel krulde. Hij mocht die trappen omdat Nusa stevig gevloerd werd door Bates na een nieuwe slalom. De twee botsten tegen elkaar en hadden verzorging nodig. Ondertussen werd de 2-0 gevierd in de tribunes: Club op weg naar een vlotte zege. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Yaremchuk en Buchanan (terug uit blessure) mochten nog een halfuurtje komen meedoen, en die verse krachten lieten Mechelen nog meer naar adem happen. Tot drie keer toe ontsnapten de bezoekers aan de 3-0, en dat met meer geluk dan kunde. En met dank aan doelman Coucke. Want hij pakte iets later ook nog met een goede save uit op een schot van Vanaken. Club had er nog zin in, ook al leek de buit al binnen en volgt dinsdag al een nieuw opdracht tegen Atlético Madrid. Buchanan scoorde zelfs bij zijn terugkeer, maar werd teruggefloten voor buitenspel. Erg nipt - de VAR bekeek het even, en gaf de grensrechter gewoon gelijk.

Geen kers

Het publiek werd verwend, ook door Hoefkens. Hij gaf Lang ook nog een kwartiertje: de chouchou van Jan Breydel was hersteld van een enkelblessure. Die toonde zich meteen door Vanaken bijna een goal aan te bieden en een balletje achter het steunbeen te spelen. De fans smulden. Een derde goal en de kers op de taart volgden in de slotfase: Buchanan kopte met wat meeval raak via Swers na een balletje van Lang: 3-0. Club Brugge trekt met vertrouwen naar de belangrijke Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Atlético Madrid, waar het een grote stap richting Europese winter kan zetten. En naar een eerste 1/8ste finale op het kampioenenbal ooit.

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Sobol, Onyedika, Vanaken (87’ Sandra), Nielsen (77’ Balanta), Nusa (58’ Buchanan), Sowah (77’ Lang), Jutgla (58’ Yaremchuk)

KV Mechelen: Coucke, Walsh, Peyre, Vanlerberghe, Bates (86’ Mal, Bolingoli (72’ Swers), Verstraete, Schoofs, Storm, Hairemans (72’ Soelle Soelle), Ngoy (72’ Van Hecke)

Doelpunten: 37’ Jutgla (Sowah) 1-0, 53’ Sobol 2-0, 87’ Buchanan (Lang) 3-0

Gele kaarten: /

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Kevin Van Damme