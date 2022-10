OVERZICHT BENE-League. Hubo Handbal verliest maximum, Pelt speelt gelijk

Na vijf speeldagen hebben we nog één leider met het maximum van de punten in de BENE-League. Nederlands kampioen Aalsmeer liet in de topper op het veld van Hubo Handbal nooit twijfel over winst en verlies bestaan.

De Limburgers deden het in de eerste helft aanvallend verre van onaardig maar kregen het achterin op geen enkel moment op orde. Aalsmeer was net iets feller in de duels, scoorde vanop elke positie en bij 15-21 halverwege was uiteindelijk niets mis. De Limburgers hielden er in de tweede helft een betere organisatie op na maar echt milderen lukte in het eerste kwartier niet. In de slotfase drong Hubo Handbal wel aan en bij 31-33 hadden we weer een echte wedstrijd. De mogelijkheden om nog iets dichter te sluipen, waren er maar dat was buiten Benghanem gerekend, 34-36. Aalsmeer dus alleen aan de leiding.

Lions eerste achtervolger

Lions, dat Eupen versloeg, wordt de eerste en enige achtervolger omdat Pelt voor eigen publiek tegen Hurry Up niet verder geraakte dan een 29-29-gelijkspel. Pelt krijgt bovendien op de derde plaats het gezelschap van Bocholt dat aan hekkensluiter Tachos een meer dan taaie klant had (30-34). Belgisch kampioen Visé boekte tegen Bevo de tweede zege op rij en eist zijn plaats in de middenmoot op. Dat kan niet gezegd worden van Atomix dat in Volendam een zware 43-21-pil slikte.

