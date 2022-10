De stadions zijn klaar, de luchthaven en de metro zijn klaar, het gras is groen: logistiek is Qatar voorbereid. — © nyt

Zouden ze het nu echt nog leuk vinden in Qatar, dat WK voetbal organiseren? Het ambitieuze Golfstaatje heeft veel kritiek gekregen, de frustratie daarover is tastbaar. "Dat het nu maar snel begint, want ik ben het beu dat jullie denken dat wij hier achterlijk zijn."