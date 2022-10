Céline Dion neemt afscheid van Belgische spektakelregisseur Franco Dragone: “Zo veel geweldige momenten samen gedeeld”

LEES OOK. De Belg die de wereld deed dromen met zijn shows, maar eigenlijk gewoon een sprookje voor zijn grijze stad wilde maken (+)

De Belgische regisseur Franco Dragone, die onder meer verantwoordelijk was voor meerdere shows van Cirque du Soleil, overleed vrijdag aan een hartaanval. Dragone, die tijdens zijn carrière met tal van wereldsterren samenwerkte, werd 69.

Een van die wereldsterren is Céline Dion. Dragone was de regisseur achter haar ‘A New Day’-shows in Las Vegas. “Met grote droefheid verneem ik het overlijden van mijn dierbare vriend Franco Dragone”, zo schrijft Dion op Instagram. “We hebben zo veel mooie en geweldige momenten samen gedeeld. Zijn creativiteit, zijn professionaliteit, zijn ingenieuze manier om mensen samen te brengen en te laten dromen, zullen verschillende generaties kunstenaars en ambachtslieden markeren. Ik betuig mijn oprechte deelneming aan zijn familie, zijn dierbaren en aan iedereen die de kans heeft gehad om zijn pad te kruisen.”