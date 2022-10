Kontaveit kegelt Kanepi eruit in Ests onderonsje een geeft Krejcikova partij in finale in Tallinn

Een Ests onderonsje tussen topreekshoofd Anett Kontaveit (WTA 4) en veterane Kaia Kanepi (WTA 32) in de halve finales van het WTA-toernooi in de Estse hoofdstad Tallinn (hard/251.750 dollar) is zaterdagavond uitgedraaid in het voordeel van Kontaveit met 6-4 en 6-4.

In de finale wacht het Tsjechische zevende reekshoofd Barbora Krejcikova (WTA 27), die eerder op de dag aan het langste eind trok tegen het Zwitserse tweede reekshoofd Belinda Bencic (WTA 14) met 6-7 (5/7), 7-6 (7/2) en 6-2.

Krejcikova heeft momenteel drie WTA-titels op haar naam staan, die ze allemaal in 2021 won. Ze was vorig jaar de beste in het Franse Straatsburg, op het grandslamtoernooi van Roland-Garros en in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Kontaveit was al zes keer de beste op het WTA-circuit. In het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch (2017), het Roemeense Cluj-Napoca, het Russische Moskou, het Tsjechische Ostrava en het Amerikaanse Cleveland (telkens 2021) en eerder dit jaar in het Russische Sint-Petersburg kaapte ze de trofee weg.