‘Rebel’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah beleeft Belgische première: “Misschien wel onze beste film”

Onder ruime belangstelling is zaterdagavond ‘Rebel’, de nieuwste film van het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah, in Belgische première gegaan in Brussel. “Dit is de meest persoonlijke film die we tot nu toe hebben gemaakt en misschien onze beste film”, zei Fallah net voor de vertoning. “Daarom is het zo persoonlijk om hem hier te vertonen. Het is ook een Belgisch verhaal, dus een echte thuismatch.”

‘Rebel’ vertelt het verhaal van Kamal die besluit om België te verlaten om oorlogsslachtoffers in Syrië te gaan helpen. Maar daar aangekomen belandt hij in een gelovige militie en komt hij vast te zitten in Raqqa. Intussen wordt zijn jongere broer Nassim in Brussel een gemakkelijke prooi voor radicale rekruteerders.

De film was al te zien op het filmfestival van Cannes en kreeg een lovende kritiek van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone. “Dat is onze lievelingsregisseur met zijn films als ‘JFK’, ‘Platoon’ en ‘Born on the Fourth of July’. Deze film is een hommage aan zijn cinema”, aldus El Arbi.

“Het is alsof we een Oscar hebben gewonnen. Het betekent heel veel voor ons: dat we in de goede richting zijn qua films, dat we enerzijds entertainende cinemafilms kunnen maken en anderzijds een belangrijk verhaal kunnen vertellen aan een breed publiek.”

Momenteel liggen er na ‘Ms. Marvel’ en ‘Bad Boys for Life’ geen nieuwe Hollywoodprojecten op tafel voor het regisseursduo. “Wel zijn we bezig aan een vervolg van ‘Patser’ en een boekverfilming ‘Straks doet geen pijn meer’ van Dirk Bracke”, klinkt het.

‘Rebel’ is vanaf 5 oktober in de Belgische bioscopen te zien.

© BELGA

