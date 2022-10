Topreekshoofd Sinner geeft in Sofia op in halve finale bij achterstand in derde set tegen Rune

Het Italiaanse topreekshoofd Jannik Sinner (ATP 10) heeft zaterdagavond in zijn halve finale op het ATP-toernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia (hard/534.555 euro) bij een 5-7, 6-4 en 5-2 stand in het voordeel van het Deense vijfde reekshoofd Holger Rune (ATP 31) moeten opgeven.