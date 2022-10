Novak Djokovic legt Safiullin over de knie en maakt zich op voor finale in Tel Aviv

Het Servische eerste reekshoofd Novak Djokovic (ATP 7) heeft zaterdagavond in de halve eindstrijd van het ATP-toernooi in het Israëlische Tel Aviv (hard/949.475 dollar) zijn Russische opponent Roman Safiullin (ATP 104) over de knie gelegd met 6-1 en 7-6 (7/3).

Dankzij zijn overwinning mag de voormalige nummer een van de wereld en 21-voudige grandslamwinnaar zich opmaken voor de finale tegen de Fransman Constant Lestienne (ATP 68) of het Kroatische tweede reekshoofd Marin Cilic (ATP 16). Zij zijn later op de avond nog aan zet.

Djokovic speelt zijn eerste ATP-toernooi sinds hij in juli een zevende keer Wimbledon won. In de Verenigde Staten was hij niet welkom omdat hij zich niet tegen COVID-19 liet vaccineren. Vorige week kwam hij in Londen wel voor Team Europa in actie in de Laver Cup, die in het teken stond van het afscheid van Roger Federer.