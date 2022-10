Wouter Vrancken over Vrancken-time: “We winnen omdat we willen winnen”

KRC Genk pakte in Oostende voor de derde match op rij de volle buit in de slotminuten. Vrancken-time is geboren. “Laat maar uit”, grijnsde de Genkse coach, die de schijnwerpers op zijn spelers wil gericht zien. “Wat een mentaliteit! Wij winnen omdat we willen winnen.”

Nee, zijn ploeg speelde niet de perfecte match aan zee. Vooral de start was dramatisch. “We gaven te makkelijk de 1-0 weg en misten een strafschop”, aldus Vrancken. “Trésor trapte te nonchalant. Dat is geen verwijt, hij nam zijn verantwoordelijkheid.”

Vrancken zag zijn ploeg wel de rug rechten en ook in deze wedstrijd enorm veel energie stoppen. Met de oververdiende gelijkmaker voor Onuachu als gevolg. “Ik ben blij voor Paul. Zijn verdiende beloning. Hij zet enorme stappen in onze speelwijze en was ook bij balverlies onze beste aanvaller. Hij joeg niet op die goal, ze kwam er vanzelf omdat hij zoveel energie in de wedstrijden blijft stoppen.”

Ook een andere spits kreeg nog een compliment. “Los van zijn assist ben ik enorm tevreden van de korte invalbeurt van Andras Nemeth. Op elke positie geeft hij zich helemaal. Ik ben blij dat onze invallers mee het verschil maakten. Het zegt veel over deze groep. Ze blijven gaan, ook al speelden drie jongens enkele dagen geleden nog een match aan de andere kant van de wereld. Onze mentaliteit maakt het verschil, we zijn niet tevreden met een punt. Wij hebben ook deze match gewonnen, omdat we willen winnen.”

”Hou uw bakkes”

Oostende-coach Yves Vanderhaeghe baalde om het verloren punt. “Ons plan was duidelijk, we wisten dat er mogelijkheden lagen op de counter, omdat Genk centraal achterin man op man speelt. Zo scoorden we ook, ik vind het jammer dat we te veel technische fouten maakten, waardoor we het niet goed uitspeelden. Uiteindelijk had Genk de bal maar kregen wij de betere kansen. Dan is het jammer dat je met lege handen achterblijft.”

Vanderhaeghe was ook niet opgezet met de wedstrijdleiding. Vooral één van de lijnrechters moest het ontgelden. “Hij zei tegen Brecht Capon: Hou uw bakkes! Sorry maar dat is er ver over. Er werd ook niet gevoetbald in blessuretijd. Maar laat ons die laatste minuten wissen, deze faire match verdient niet dat er gefocust wordt op een opstootje.”