EREDIVISIE. PSV lijdt pijnlijke nederlaag bij Cambuur, AZ haalt uit op bezoek bij Groningen

Halfweg had nog geen van beide teams gescoord. Silvester van der Water (54.), Mitchel Paulissen (84.) en Sai Van Wermeskerken (90.+1) brachten daar in de tweede helft verandering in voor de Friese laagvlieger, waardoor de troepen van Ruud van Nistelrooy puntenloos en met het schaamrood op de wangen afdropen. Yorbe Vertessen kreeg een halfuur om de 1-0 achterstand te helpen wegpoetsen, maar de beloftevolle Belg kon het tij niet helpen keren.

Groningen krijgt slaag van AZ

Groningen heeft zaterdagavond op de achtste speeldag van de Eredivisie met zware 1-4 cijfers verloren van AZ. Dani de Wit (3.) en Jesper Karlsson (19.) zetten de Alkmaarders op rozen, Ricardo Pepi (42.) sloeg terug. Milos Kerkez (62.) en Mayckel Lahdo (85.) prikten er in de tweede helft nog een derde en vierde uitdoelpunt bij. Cyril Ngonge kwam net na de 1-3 van de verliezende bank. Aan de overzijde vierde Zinho Vanheusden in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd zijn competitiedebuut.

AZ telt 20 punten en grijpt dankzij de riante zege en het verlies van PSV minstens even de leidersplaats in de Nederlandse eerste klasse. Als Ajax later op de avond zelf wint van Go Ahead Eagles, speelt het alweer haasje over.