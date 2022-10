Daniel Muñoz maakt winning goal: “Deze is voor mijn zoontje Massimo”

Aan de kust wachtte Racing Genk niet tot in blessuretijd om het verschil te maken. Maar minuut 88 is ook niet bepaald vroeg. Een ingestudeerd nummertje was de winning goal niet. “Maar Castro had me wel gevraagd om naar de eerste paal te lopen”, glunderde Nemeth, die met het hoofd de assist afleverde. Zijn kopbal was perfect op maat voor Muñoz, die de 1-2 binnenknikte. Meteen zijn tweede van het seizoen.

“Net als in Waregem op hoekschop”, straalde de Colombiaan. “Deze is voor mijn zoontje Massimo (geboren half september, nvdr.). Een belangrijk doelpunt voor het team. Ik vond ons een degelijke wedstrijd spelen. Ook op die rechterkant. Angelo (Preciado) en Joske (Paintsil) zijn natuurlijk verschillende types van spelers. Maar het klikt met allebei. Met Joske moeten de automatismen nog wat worden aangescherpt. Maar er zit muziek in. Dit is een deugddoende overwinning.” (rco)