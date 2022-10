Tientallen arrestaties voor verkiezingsfraude in aanloop naar presidentsverkiezingen Brazilië

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Brazilië zijn tientallen mensen opgepakt voor verkiezingsfraude. Dat heeft het ministerie van Justitie zaterdag meegedeeld.

Volgens het ministerie zijn 34 verdachten van pogingen tot verkiezingsmanipulatie opgepakt in het kader van een operatie die begin deze week is opgestart. Alleen al op zaterdag werden elf mensen opgepakt en 90.000 real (zo’n 17.000 euro) geconfisqueerd. In zeven gevallen ging het om pogingen om stemmen te kopen.

Zondag vindt in Brazilië de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Volgens de peilingen zou de huidige rechtse president Jair Bolsonaro verliezen van zijn belangrijkste tegenstander, de centrumlinkse ex-president Luiz Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro heeft twijfel gezaaid over het verkiezingssysteem en aangegeven dat hij de uitslag mogelijk niet erkent.

Brazilië beleefde een heetgebakerde verkiezingscampagne die het land diep heeft verdeeld. Minstens drie aanhangers van Lula zijn de voorbije maanden gedood door vermoedelijke supporters van Bolsonaro.