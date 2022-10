Haar leven lijkt een sprookje, maar veranderde door het overspel van haar verloofde in een nachtmerrie: wie Tamara Falcó, de Kim Kardashian van Spanje?

Ze is een Spaanse aristocrate, woont in een kasteel, heeft haar eigen Netflix-serie en ze is de halfzus van Enrique Iglesias: het leven van Tamara Falcó lijkt wel een modern sprookje. Maar anno 2022 duiken er spelbrekers op en is haar leven op slag veranderd in een nachtmerrie. Wie is Tamara Falcó, die vaak vergeleken wordt met Kim Kardashian?