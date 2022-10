Racing flikt het weer in de slotminuten: Munoz zorgt voor verdiende zege aan de kust

KRC Genk blijft winnen, met 25 op 30 oogt de oogst intussen indrukwekkend. Voor de derde week op rij sloeg nummer twee uit de Jupiler League toe in de absolute slotfase. In Oostende kopte Munoz van dichtbij de verdiende winning-goal (1-2) tegen de netten.

Zowel Joseph Paintsil als Ally Samatta bleek onvoldoende fit, Munoz en Heynen kregen wel groen licht. Zo hield Genkcoach Wouter Vrancken in Oostende vast aan de basiself van de vorige wedstrijd tegen AA Gent.

Rampzalige start

Met centraal achterin het de voorbije weken indrukwekkende duo Cuesta-McKenzie, dat in drie van de laatste vier matchen mee voor een clean sheet zorgde. Maar aan zee al na twee minuten pijnlijk in de fout ging. Een weifelende McKenzie verloor een hoog ontzette bal uit het oog en rekende hoog op de eigen helft op een interceptie van maatje Cuesta. Ambrose toonde zich een stuk scherper en lanceerde met een schitterend hieltje Hornby, die oog in oog met Vandevoordt ijskoud afwerkte: 1-0.

De niettemin fluks gestarte bezoekers kregen binnen de vijf minuten een unieke kans om die rampzalige start uit te wissen. Op aanraden van VAR Denil legde ref De Cremer de bal op de stip na hands Dewaele maar Trésor plaatste de strafschop veel te zacht in de handen van Hubert. De tweede Genkse penaltymisser op rij, nadat Heynen miste op Seraing. Eerder dit seizoen hadden Dessers en Heynen (2) wel al drie keer raak getroffen.

Heerlijke gelijkmaker

Er is echter meer nodig om het huidige KRC Genk uit evenwicht te brengen. De bezoekers bleven domineren en vooruit combineren. Heynen kopte een voorzet van El Khannouss nog net binnen het bereik van Hubert maar de oververdiende gelijkmaker viel al halfweg de eerste helft.

Het juweeltje illustreerde de Genkse suprematie op de rechterflank: Preciado speelde zichzelf vrij met een heerlijk overstapje en bediende Onuachu met de perfecte voorzet. De Gouden Schoen duwde zijn eerste van het seizoen makkelijk tegen de netten: 1-1.

Twee tegenpolen

Het was meteen de ruststand van een onderhoudende eerste helft, een duel tussen twee tegenpolen. Een vrank en vrij voetballend koos voluit voor de aanval en nam daarbij de nodige risico’s. Cuesta en McKenzie kwamen voortdurend één op één tegen het sterke duo Ambrose-Hornby, waarbij ook de ruimte voor hen vaak open lag omdat Hrosovsky enthousiast mee de offensieve looplijnen hielp ontwikkelen.

Oostende moest in een laag blok vaak achter de bal hollen en probeerde razendsnel om te schakelen via zijn sterke spitsen. Of via een loopactie van Mc Geehan, die achter de Genkse defensie opdook maar niet voorbij een goed opgestelde Vandevoordt geraakte. Aan de overzijde had Onuachu toen al zijn tweede van de avond kunnen maken op een lepe vrijschop van Trésor. Hij liet zich echter afleiden door de ook al vrijstaande Heynen.

Invallers doen het

Ook na rust verwierf/kreeg KRC Genk meer dan 70% balbezit. Voetbal werd handbal: de thuisploeg geraakte nog amper uit de eigen rechthoek maar slaagde er wel in elke ruimte dicht te houden. Een zwoegend en zoekend Genk liep zich keer op keer vast op de Oostendse stuwdam, alleen de ingevallen Castro vond met een technisch hoogstandje een gaatje. De voorzet van Preciado strandde tot wanhoop van de vrijstaande Heynen echter ongelukkig op Munoz.

Op zoek naar een late winning-goal, zoals in de laatste twee wedstrijden op Union en tegen AA Gent, gooide Wouter Vrancken ook nog Nemeth en Galarza in de strijd. Met succes, voor de derde keer op rij sloeg Racing toe aan de meet. Met dank aan twee invallers: Nemeth kopte de hoekschop van Castro voor doel, waar Munoz van dichtbij afrondde: 2-1. Zo blijft KRC Genk comfortabel in het spoor van leider Antwerp.

KV OOSTENDE: Hubert – Capon, Tanghe, Urhoghide – Sakamoto, McGeehan, Dewaele, D’Haese – Bätzner, Ambrose – Hornby.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Hrosovsky, Heynen, El Khannouss – Preciado, Onuachu, Trésor.

VERVANGINGEN: 66’ El Khannouss door Castro, 70’McGeehan door Rocha en Ambrose door Berte, 78’ Hornby door Attanga, 81’ Trésor en Heynen door Nemeth en Galarza, 83’ D’Haese door Ndicka.

DOELPUNTEN: 3’ Hornby 1-0, 25’ Onuachu 1-1, 88’ Munoz 2-1.

STRAFSCHOPPEN: 8’ Trésor mist (redding Hubert).

GELE KAARTEN: 90’ Ambrose (protest op de bank), 95’ Rocha en Galarza (opstootje).

RODE KAARTEN: 96’ Atanga (slaande beweging).

TOESCHOUWERS: 3878.

SCHEIDSRECHTER: De Cremer.