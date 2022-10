Westerlo duwt rode lantaarn Zulte Waregem nog wat dieper in de put dankzij eerste doelpunt van Nacer Chadli

Hekkensluiter Zulte Waregem hoopte op bezoek bij promovendus Westerlo nog eens te proeven van een zege. Door een vroege treffer van Chadli was Essevee al gauw op achtervolgen aangewezen. Daarbij etaleerde het team van Leye heel veel goede wil maar de matig geïnspireerde thuisploeg besliste kort na rust via Foster de partij. Opnieuw een opdoffer voor Zulte Waregem dat leidzaam moet toekijken hoe de concurrentie dit weekend verder uit kan lopen.

Jonas De Roeck kon geen beroep doen op zijn geblesseerde topschutter, Igor Vetokele. Hierdoor verscheen Gumuskaya aan de aftrap. Meteen ook de eerste basisplaats voor de Turkse middenvelder. Bij de bezoekers bracht Mbaye Leye voor het eerst dit seizoen Derijck aan de aftrap. Ook de jonge Willen debuteerde in de basis bij Essevee, terwijl voorin Fadera, Ndour en Vossen mochten opdraven.

De bezoekers waren afgezakt naar de Kempen met één groot doel: een tweede competitiezege boeken en de troepen van Leye gingen ook voortvarend van start. Vossen stelde Bolat al in de openingsfase op de proef. Westerlo ontsnapte aan een vroege gelijkmaker maar kwamen zelf niet meteen aan voetballen toe. Bij de eerste doelkans was het echter wel meteen raak: Gumuskaya zette voor vanop rechts en Chadli kopte strak binnen (1-0).

Even later was het opnieuw code rood in de zestien van Essevee: Chadli ging op avontuur maar Bossut bracht redding met de voet. Tot overmaat van ramp viel in diezelfde fase Tambedou ook nog eens geblesseerd uit. In zijn plaats kwam Miroshi in het veld. Toch opnieuw een fikse tegenvaller voor Zulte Waregem want de 19-jarige Tambedou verscheen niet toevallig al telkens aan de aftrap bij het team van Leye.

Anderzijds bleef Essevee zonder meer strijdvaardig voetballen. Soms iets te onbesuisd, zoals toen Fadera al te driest wilde tackelen en zo een gele kaart slikte. In de zone van de waarheid waren de bezoekers evenmin doortastend. Vossen kende een ongelukkige avond en op de flanken kregen Tsouka en Drambaiev ook al weinig klaar. Hiedoor bleef een niet eens indrukwekkend acterend Westerlo vlot overeind.

Weinig hoogstaand voetbal dus in het Kuipje maar de thuisfans verloren er hun goed humeur niet bij en bleven vrolijk zingen en aanmoedigen. Ondertussen ontsnapte Fadera vlak voor rust aan een tweede gele kaart nadat hij opnieuw al te enthousiast in het duel ging met Mineiro. Leye haalde ongetwijfeld opgelucht adem dat ref Boucaut deze keer wel de gele kaart op zak hield.

Zulte Waregem kwam al vroeg uit de kleedkamer en de spelers van Essevee stonden werkelijk te popelen om de tweede helft aan te vatten. Westerlo had minder haast maar toen Madsen bij de eerste Westelse aanval Foster aanspeelde, heerste de Zuid-Afrikaan wel in het Kempense luchtruim en verdubbelde met een rake kopbal zowaar meteen de voorsprong van de gastheren (2-0).

Westerlo verzuimt de score op te drijven, Vossen treft de lat

Ondertussen liepen de gemoederen op de bank bij Essevee hoog op. Toen Derijck een gele kaart slikte, kookte het potje bij assistent-coach Asselman al te zeer over. Boucaut twijfelde niet en trok rood. De thuisfans toonden zich van hun meest creatieve kant en zongen al jennend ‘Een teken van leven’, de klassieker van Mama’s Jasje.

Akbunar besteedde geen aandacht aan die kleine zangstonde en glipte door de bezoekende buitenspelval. Hij stormde op Bossut af maar verzuimde de partij op slot te gooien want hij besloot al te slap in de handen van de bezoekende doelman. De Roeck gooide er ook nog eens twee verse krachten in: Vaesen en Nene losten Chadli en Gumuskaya af.

Miroshi waagde dan maar eens zijn kans met een prima afstandspoging maar die werd door een attente Bolat fluks in hoekschop geduwd. Het slotkwartier ging in en Zulte Waregem probeerde met de moed der wanhoop nog een aansluitingstreffer te scoren. Vossen kwam er nog het dichtst bij maar zijn poging spatte uit elkaar op de deklat. Aan de overkant kregen de ingevallen Nene en Foster nog de kans om toe te slaan maar het bleef uiteindelijk toch 2-0.