Thomas Pieters neemt revanche in Schotland en stoot door naar finaleronde

Het contrast tussen kaart van Thomas Pieters op twee dag op Kingsbarns Golf Links (83 slagen) en dag drie op de Old Course van St. Andrews (64 slagen) zijn maar liefst 19 slagen. De weersomstandigheden in Schotland waren nu zoning en minder winderig ten opzichte van de apocalyptische situatie van daags voordien. Het nummer 31 van de wereldranglijst profiteerde er maximaal van en leverde een bogeyloze kaart in van 64 slagen (-8), meteen het beste dagresultaat op de baan van “Home of golf”. Met zijn totaal van 212 slagen, ofte -4, wipt Pieters van plaats 102 naar 30ste.

Voor Nicolas Colsaerts zit het toernooi er op. Op Carnoustie Golf Links produceerde de “Belgian Bomber” een kaart van 71 slagen (-1) na 2 eagles en 3 bogeys. Met zijn totaal van +1 over de drie dagen telde Colsaerts twee slagen te veel om zich te kwalificeren voor de finaleronde.