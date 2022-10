Woedende Max Verstappen slaat debriefing met team over nadat hij door blunder Red Bull pas als achtste mag starten in GP Singapore

Max Verstappen kan zondag wereldkampioen worden in Singapore, maar die opdracht is ineens een flink stuk moeilijker geworden. De Nederlander leek op het einde van de kwalificaties op weg naar een sterke rondetijd, maar werd plots naar binnen geroepen door zijn team Red Bull. Een eerdere blunder van het team bleek de oorzaak, het resultaat is een achtste startplaats voor de race.

Door de aanhoudende regen in de uren voor de kwalificatie begon de sessie op een nat Marina Bay Street Circuit. Gaandeweg droogde het echter op en in het laatste kwalificatiegedeelte bleek de baan eindelijk klaar voor droogweerbanden. De meeste rijders kozen er daarom voor om meteen het circuit op te gaan en niet meer naar de pits terug te keren: de baan zou immers elke ronde een stuk sneller worden.

Helaas voor Verstappen maakte Red Bull in deze speciale omstandigheden een dure rekenfout. De Nederlander was in zijn voorlaatste ronde op weg naar de snelste tijd, maar brak die af om in de allerlaatste ronde nog een stuk harder te proberen gaan. Dat leek te gaan lukken, tot Verstappen op het einde van die laatste ronde plots naar binnen geroepen door zijn team. Tot groot ongenoegen van de Nederlander, die op dat moment flink onder de tijd van Charles Leclerc zat en dus een vrijwel zekere pole position in rook zag opgaan.

Debriefing overgeslagen

Tot overmaat van ramp moet Verstappen vrede nemen met slechts een achtste plaats op de startgrid. De eerste reactie van de wereldkampioen over de boordradio loog er niet om. “Waarom? What the f**k is dit, wat zeggen jullie? Ik snap het niet.” De Nederlander zou volgens Erik van Haren, onze collega bij De Telegraaf, ook de debriefing van Red Bull overgeslagen hebben na de kwalificatie en dus snel naar zijn hotel teruggekeerd zijn.

Na de kwalificatie bleek al snel wat er verkeerd was gelopen bij Red Bull. Verstappen had te weinig brandstof aan boord en zou als hij die laatste ronde had afgewerkt het risico hebben gelopen dat hij geen brandstofstaal meer had kunnen afleveren voor controle. Als dat gebeurd was, zou Verstappen gediskwalificeerd zijn en de Grote Prijs op zondag dus als allerlaatste moeten gestart zijn.

Ook Hamilton en Vettel kennen de regel

Deze brandstofregel is overigens een onderdeel van de F1 dat al jaren meegaat. Lewis Hamilton speelde in 2012 bijvoorbeeld zijn pole position voor de GP van Spanje kwijt omdat hij na de kwalificaties geen brandstofstaal kon afleveren. Vorig jaar overkwam het ook Sebastian Vettel, uitgerekend tijdens de Grote Prijs van Hongarije waarin hij een verrassende tweede plaats gepakt had. De Duitser verloor die omdat er na de race niet voldoende brandstof in zijn Aston Martin zat om een staal te kunnen afnemen.