Roeisters van Gentse RS zetten kroon op het werk met een zege in het koninginnennummer

Ruben Claeys, vorige zaterdag nog winnaar van de C-finale op het WK, en Savin Rodenburg, vorige maand op hetzelfde water verrassend Europees U23 kampioen, namen hun teamgenoten van KR Sport Gent op sleeptouw in de vier zonder stuurman seniores. De Gentse blauwwitten moesten tot op de meet voluit gaan om de vierriemen van KR Brugge en KR Club Gent met iets minder dan twee seconden achter zich te houden.

In de zeven andere titelraces waren het vooral de atleten van de Gentse RS die de wet dicteerden.Wereldkampioen U23 Mil Blommaert, Mazarin Guilbert, vijfde op het EKu23 en Boris Taeldeman, zesde in de skifffinale van het WK juniores, loodsten hun Gentse RS teamgenoten naar zeges in de lichte dubbelvier en in de mixte dubbelvier U19. Mazarine en haar zeven teamgenotes zetten met een knappe overwinning in acht met stuurvrouw, het koninginnennummer bij de seniores vrouwen, de kers op de taart.

De resultaten.

Belgische roeikampioenschappen lange boten Dag 1

Seniores mannen.

Vier zonder stuurman:

1. K.R.Sport Gent 06.09.73 (Rodenburg S / Claeys R / Defraigne A / Van Cauwenberghe W)

2. K.R.Brugge 06.11.17

3. KR Club Gent 06.11.32

Mannen lichtgewicht.

Dubbelvier:

1. Gentse RS 06.14.44 (Dekeyser K / Blommaert M / Minne K / Vanderdeelen R)

2. KR Club Gent 06.23.50

3. RCN Tournai 06.34.44

Juniores jongens U19.

Vier zonder stuurman:

1. KR Club Gent 06.27.65 (Van Massenhove M / Van Hese A / De Man J / Verbraeken J

2. T.R.T.Hazewinkel 06.30.72

3. K.R.Brugge 06.32.82

Seniores vrouwen.

1. Gentse RS 06.50.91 (Deweert C / Guilbert M / Soetaert S / Union M / Casteels Z / De Walsche M / Lippens J / Jonckheere J / Cox : Cousaert C

2. K.R.N.S.Oostende 06.58.01

3. K.R.Sport Gent 07.05.63

Vrouwen lichtgewicht.

Dubbelvier:

1. KR Club Gent 07.13.49 (Gyssels L / De Clercq J / Van Ingelgem E / Le Comte J)

2. K.R.N.S.Oostende 07.23.19

Juniores Meisjes U19

Acht met stuurvrouw:

1. K.R.N.S.Oostende 06.53.73 (Boucquez L / Ryckaerts L / Van Belle S / Declercq J / Vanheste C / Janssens M / Francken A / Neus E / Cox : Colpaert N)

2. KR Club Gent 06.58.99

Mixte U19.

Dubbelvier:

1. Gentse RS 06.33.91 (Taeldeman B / Persyn J / Jonckheere J / Vanhoucke R)

2. K.R.Brugge 07.01.87