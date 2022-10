Onderzoek naar moord op veertiger in Maaseik

Politie en parket voeren een onderzoek naar een moord in Maaseik. Een 45-jarige man werd zaterdag dood aangetroffen in een appartement in de Rode Kruisstraat. Een 36-jarige verdachte zonder gekende woonplaats meldde zich zelf aan bij de lokale politie Maasland. Hij werd gearresteerd.

“Volgens de eerste vaststellingen lijkt het er op dat het slachtoffer met geweld om het leven is gekomen”, bevestigt Pieter Strauven van het Limburgse parket. “De lokale recherche van de zone Maasland en de speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg zijn belast met het onderzoek. Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor moord.”

Het slachtoffer is een man met de Nederlandse nationaliteit, maar hij woonde al vele jaren in Maaseik. De man zou volgens omwonenden ook een kind hebben, maar momenteel had hij geen relatie meer. De verdachte dertiger is een dakloze die vaak bij het slachtoffer over de vloer kwam. “Hij verbleef regelmatig bij de bewoner van het appartement”, zeggen ze in de buurt.

Een wetsarts, het gerechtelijk labo en het steunteam van het labo zakten eveneens af naar Maaseik voor de vaststellingen. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht.