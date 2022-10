18-jarige soldaat overlijdt enkele dagen nadat hij meeliep in begrafenisstoet Queen

Een achttienjarige soldaat die midden september nog meeliep in de begrafenisstoet van Queen Elizabeth II, is woensdag om het leven gekomen. Het levenloze lichaam van de jongeman werd aangetroffen in de kazerne waar hij gestationeerd was.

Jack Burnell-Williams was een van de cavaleristen die op 19 september de kist van Queen Elizabeth II mocht begeleiden toen die na de begrafenisplechtigheid in Westminster Abbey met een koets door Whitehall en de Mall werd gedragen.

Afgelopen woensdag werd het levenloze lichaam van de achttienjarige soldaat uit Bridgend (Wales) echter aangetroffen in de Hyde Park Barracks in Knightsbridge, de kazerne waar hij gestationeerd was. De politie beschouwt zijn overlijden niet als verdacht. Er is wel een lijkschouwer aangeduid om een autopsie uit te voeren.

Burnell-Williams was een van de nieuwste rekruten van de ‘Household Cavalry’, een apart corps binnen het Britse leger. “Het is met droefheid dat we de dood van soldaat Jack Burnell-Williams kunnen bevestigen”, aldus een legerwoordvoerder. “Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de soldaat.”

Zijn moeder, de 42-jarige Laura Williams, plaatste een berichtje over het overlijden van haar zoon op Facebook. “Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar wij als familie zijn diepbedroefd door het plotse overlijden van onze geweldige zoon.”

Op de dag van de begrafenis van de Britse Queen deelde zijn vader nog een video van zijn zoon en de andere troepen van de Household Cavalry. “Mijn zoon doet zijn plicht voor de koningin op haar laatste reis. Zo trots op je, Jack.”