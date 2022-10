Enric Mas spoelt Vuelta-nederlaag door met eerste zege in anderhalf jaar: Spanjaard verslaat Tadej Pogacar in Giro dell’Emilia

De 27-jarige Spanjaard Enric Mas (Movistar) heeft zaterdag de 105e editie van de Ronde van Emilia (cat. 1.Pro) gewonnen. Na 198,7 kilometer van Carpi naar San Luca (Bologna) had de nummer twee van de Vuelta elf seconden voor op de Sloveen Tadej Pogacar, de tweede van de Tour. De Italiaan Domenico Pozzovivo werd op veertien seconden derde. Ilan Van Wilder was met een vijftiende plaats op 2:04 beste Belg.

Vijf renners, met daarbij twee Belgen, kozen voor een vroege vlucht. Kobe Goossens en Johan Meens hadden het gezelschap van de Fransman Geoffrey Bouchard, de Italiaan Jacopo Guarnieri en de Nederlander Rick Pluimers. Zij kregen een maximale voorsprong van vijf minuten. Op 60 kilometer van de aankomst lieten Goossens en Bouchard hun medevluchters in de steek en dertig kilometer later ging Goossens alleen door. Zij voorsprong op het peloton was echter onder de minuut gezakt en op twintig kilometer werd hij gegrepen.

In de laatste plaatselijke ronde bleken Enric Mas, Domenico Pozzovivo, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde en Rigoberto Uran bergop de sterksten. Met nog twee kilometer voor de boeg plaatste Mas de beslissende versnelling, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt hij de Sloveen Primoz Roglic op.