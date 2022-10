Daar zijn ze dan: Remco Evenepoel traint voor het eerst in zijn nieuwe regenboogkleuren

Zes dagen heeft hij erop moeten wachten nadat hij afgelopen zondag in het verre Australië de wereldtitel veroverde, maar zaterdag was het zover: Remco Evenepoel mocht voor het eerst gaan trainen in een outfit met de regenboogkleuren. Ongetwijfeld een leuk moment voor de kersverse wereldkampioen, die in het Pajottenland - zijn thuisstreek - een trainingsrit van ruim 100 kilometer afwerkte. Na afloop deelde hij op Strava een foto van zijn nieuwe kledij.