Concert- en fuifkelder aan jongerencentrum geopend in Peer

Met de opening van een polyvalente kelder dit weekend is het jongerencentrum De Bak in het Peerse centrum volledig voltooid. Het project met een totale kostprijs van 1,7 miljoen euro richt zich naar de leefwereld van jongeren, zowel op vlak van cultuur, welzijn als ondernemen.

Vlak voor corona alles dichtdeed, opende in 2020 het bovengrondse deel van het jongerencentrum de deuren in het voormalige gebouw van de wijkpolitie. De voorbij twee jaar werd de meest complexe fase uitgevoerd, namelijk het aanbrengen van een polyvalente kelderverdieping waarin de jeugd kan genieten van concerten en fuiven zonder dat decibels hinderlijk worden voor de buurt.

“Deze tweede fase hield wel meer in dan louter de kelder, maar was ook belangrijk voor de ontsluiting van het geheel. Zo werd de lift met bijhorende schacht aangebracht, en ook bijkomende sanitaire voorzieningen zaten in deze bouwfase”, schetste burgemeester Steven Matheï (cd&v) over het jongerencentrum dat in het begin werd geraamd op 1 miljoen euro.

Onderweg zou het bijna dubbel zoveel kosten en werden vanuit de politieke oppositie ook wel vraagtekens geplaatst bij de ligging pal in het centrum, en de kelderverdieping waarvan alleen al de bemaling een kostelijke zaak bleek. Om van De Bak een succesverhaal te maken zal de inbreng van de jongeren zelf cruciaal zijn. De ambitie rijkt dan ook veel verder dan een jeugdhuis zijn.

“Op het gelijkvloers is er een ruimte waar jongeren pop up-initiatieven op poten kunnen zetten en zo van het ondernemerschap proeven onder professionele begeleiding. Ook het OverKop-huis vindt hier onderdak, een laagdrempelig initiatief rond welzijn”, aldus schepen voor Jeugd schepen Liesbeth Diliën (cd&v).

En in de ondergrondse ruimte achter het jongeren centrum is er nu een geluidsdichte kelder met plaats voor een 150-tal jongeren, waar concerten en kleinschalige fuiven kunnen plaatsvinden. Aan de Peerse band met de toepasselijk naam CELLAR was de eer om tijdens een allereerste concert de akoestiek te testen.