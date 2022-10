Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov roept op tot inzetten van “kleine kernwapens” in Oekraïne

Ramzan Kadyrov, de leider van de Russische autonome republiek Tsjetsjenië, heeft zaterdag het Russische leger opgeroepen om “kernwapens met een laag vermogen” in te zetten in Oekraïne, waar de Russen eerder op de dag de strategisch gelegen stad Lyman moesten opgeven.

“Volgens mij moeten meer drastische maatregelen genomen worden, tot het uitroepen van de krijgswet in bepaalde grensgebieden en het gebruik van kernwapens met laag vermogen”, zo verklaarde Kadyrov op de berichtenapp Telegram. In de boodschap veroordeelde hij ook “het nepotisme” in het Russische leger.

Kadyrov, die met de steun van president Vladimir Poetin Tsjetsjenië sinds 2007 leidt, ventileerde de voorbije weken vaker kritiek op de strategie van het Russische leger in Oekraïne, dat in het oosten een aantal bezette gebieden moest prijsgeven als gevolg van een Oekraïens tegenoffensief.