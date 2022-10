Sublieme Leandro Trossard krijgt Anfield stil met twee goals tegen Liverpool

Leandro Trossard is in bloedvorm. De Rode Duivel toonde tegen Liverpool met twee goals in het openingskwartier dat hij ook na de interlandbreak het scoren nog niet verleerd is. Na vier minuten bracht hij Brighton and Hove Albion al op voorsprong met een laag schot in het zijnet. Een kwartier later zette Trossard zijn ploeg helemaal op rozen met de 0-2. Daardoor zit hij nu al aan vier goals en twee assists in zeven wedstrijden.