Italiaanse Elisa Longo Borghini wint vrouwenwedstrijd Giro dell’Emilia

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) was zaterdag de beste in de vrouwenwedstrijd van de Ronde van Emilia (1.Pro). De Italiaanse haalde het na 89,7 km tussen Carpi en de slotklim Arco del Meloncello in San Luca voor de Amerikaanse Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB) en de Italiaanse Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ).