Max Verstappen mist pole omdat hij te weinig benzine meekrijgt: “Mag niet gebeuren”

De kwalificaties op het Marina Bay Street Circuit begonnen op een natte piste, en op het einde van Q2 bleken slicks nog steeds niet de juiste keuze. De grootste slachtoffers van de eerste fases waren George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) en Esteban Ocon (Alpine), die in Q2, Q1 en Q1 sneuvelden, terwijl hun teammaats wel naar Q3 wisten door te stoten.

Voor Q3 - het laatste deel met de beste tien - koos iedereen voor slicks, behalve Kevin Magnussen (Haas) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Lewis Hamilton (Mercedes), Tsunoda op zijn intermediates en zowaar Fernando Alonso (Alpine) verschenen op kop in heel verraderlijke omstandigheden.

In moneytime ging Verstappen razendsnel in zijn voorlaatste ronde, maar hij brak die voortijdig af na een foutje. In zijn laatste poging was hij een seconde sneller dan Leclerc, maar opnieuw ging hij van het gas, dit keer omdat hij binnen werd geroepen door zijn ingenieur. “What the f*ck is dit?” vroeg een geïrriteerde Verstappen over de radio. “We praten er zo dadelijk over”, was het droge antwoord. Korte tijd later bevestigde Red Bull dat Verstappen te weinig brandstof aan boord had. Als hij zijn rondje had afgewerkt, zou er te weinig benzine in de auto zijn geweest voor de technische controle en zou hij gediskwalificeerd kunnen worden.

Verstappen: “Ze vroegen me om dat eerste rondje af te breken. Oké, dan doe ik dat, dacht ik. Maar bij het tweede moest ik de pits binnenkomen. Ik wist meteen dat het om benzine ging. Dat mag niet gebeuren. Het is een teamsport, ik maak ook fouten, het team ook, maar het is nooit aanvaardbaar. We hadden er ook eerder achter moeten komen. Dan had ik dat eerste rondje afgemaakt.”

Leclerc (Ferrari) pakte zo de pole met een zucht voorsprong op Sergio Perez, de teammaat van Max Verstappen bij Red Bull. “Heel erg om de pole te missen voor twee honderdsten”, jammerde de Mexicaan.

Maar de Ferrari van Leclerc start zondag om 14 uur dus vooraan. “Dit was een heel tricky sessie. Eerst intermediates, daarna softs op het einde, wat de juiste gok bleek te zijn. Ik dacht echt dat mijn rondje onvoldoende was, maar het bleek net genoeg voor pole”, aldus de Monegask.

Hamilton op het matje

De derde plaats ging naar Lewis Hamilton, maar hij is bij de stewards ontboden wegens een probleem bij de technische keuring. ‘Inaccurate self scrutineering form’, luidt het op zijn oproeping. Afwachten wat dat betekent, en wat de gevolgen zijn. Eerder op de dag was Hamilton al eens eerder op het matje geroepen. Toen ging het om zijn uitrusting. Gespeculeerd wordt dat het opnieuw over zijn juwelen gaat. Daarover had Hamilton eerder dit seizoen al aanvaringen met de FIA.

Max Verstappen staat dus opnieuw voor een inhaalrace, dit keer vanop P8. Hij won dit jaar al van verderop de grid, maar op het stratencircuit in Singapore is voorbijsteken heel erg moeilijk. Afwachten of hij ook in de avondrace, met start om 14 uur Belgische tijd, kan oprukken naar de leiding. Om nu al zeker te zijn van de wereldtitel moet Verstappen zondag winnen. Leclerc en Perez mogen dan niet op het podium eindigen. Wat Verstappen precies moet doen om kampioen te worden, leest u hier.